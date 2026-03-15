حمله به یک پایگاه نظامی در فرودگاه بغداد
منابع امنیتی عراق اعلام کردند یک پایگاه نظامی در فرودگاه بغداد هدف حمله با پهپاد و موشک قرار گرفته است.
در پی ادامه جنگ در خاورمیانه و حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خاورمیانه، اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، اعلام کرد دیدار فینالیسیما ۲۰۲۶ بین اسپانیا و آرژانتین که قرار بود هفتم فروردین ۱۴۰۵ در قطر برگزار شود، لغو شده است. یوفا در بیانیهای این تصمیم را مایه تاسف خواند.
بر اساس این بیانیه، یوفا و برگزارکنندگان قطری تلاش کردند راهحلی برای برگزاری مسابقه بیابند، اما شرایط منطقه و محدودیتهای زمانی مانع از انجام بازی شد. یوفا از مقامات قطر بابت تلاش برای میزبانی این مسابقه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد صلح به منطقه بازگردد.
یوفا اعلام کرد چند گزینه جایگزین از جمله برگزاری مسابقه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در مادرید با تقسیم برابر هواداران، یا برگزاری دیدار رفت و برگشت در مادرید و بوئنوس آیرس بررسی شد، اما هیچیک مورد پذیرش فدراسیون فوتبال آرژانتین قرار نگرفت.
در نهایت، به دلیل عدم توافق بر سر تاریخ جدید، نسخه ۲۰۲۶ این رقابت لغو شد. فینالیسیما رقابتی است که قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی را رو در روی هم قرار میدهد و نخستین دوره آن در سال ۲۰۲۲ با قهرمانی آرژانتین برگزار شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ویدیویی تازه، در حالیکه یک لیوان قهوه در دست داشت، با تسمخر شایعه کشته شدنش در حملات جمهوری اسلامی، گفت: «بله، من مردهام، اما برای قهوه!»
او در حالیکه در یک کافیشاپ در اسرائیل حضور داشت خطاب به مردم اسرائیل گفت: «بیرون بروید و کمی هوا بخورید، اما حتما نزدیک یک فضای محافظتشده باشید... ایستادگی شما شگفتانگیز است.»
او همچنین با نشان دادن ۱۰ انگشت خود، شایعه ساختگی بودن تصویرش با هوش مصنوعی را رد کرد.
در روزهای اخیر، برخی حسابهای وابسته به جمهوریاسلامی شایعاتی درباره مرگ نتانیاهو در حملات جمهوری اسلامی منتشر کردند. آنها همچنین نوشتند یکی از سخنرانیهای نتانیاهو با هوش مصنوعی ساخته شده است. این در حالی است که رسانههای رسمی جمهوری اسلامی، به طور گسترده از ویدیوها و تصاویر ساخته شده با هوش مصنوعی از مجتبی خامنهای استفاده میکنند.
از زمان اعلام مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیوی واقعی از او منتشر نشده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان رجایی قلب تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
براساس اطلاعاتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است، این دو پرستار در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید و تجاوزهای مکرر قرار گرفتهاند و در نتیجه آسیبها، بخشهایی از روده آنها برداشته شده و اکنون با کیسه کلستومی زندگی میکنند.
به گفته شاهدان، یکی از پرستاران، زنی ۳۳ ساله است که در مدت بازداشت بارها مورد آزار و تجاوز قرار گرفته است.
به گفته منابع، این پرستار در جریان شکنجههای جنسی به شیوههای مختلف مورد تجاوز قرار گرفته است. ماموران علاوه بر تجاوز با انگشت، به صورت گروهی و دو سه نفره و در طی روزهای متوالی به این پرستار تجاوز میکردند. آنها همچنین با وارد کردن یک جسم خارجی به مقعد این پرستار، به او تجاوز کردند که باعث خونریزی شدید او شد.
بر اساس گزارشها، ماموران در شکنجهای دیگر، او را به همراه دهها زن دیگر به جایی مرتفع میبردند و سپس همگی را به داخل فضایی کوچک شبیه گودال هل میدادند
به گفته یکی از منابع، شدت آسیبهای جسمی این پرستار به حدی بوده که بخشی از روده او برداشته شده و اکنون با کیسه کلستومی زندگی میکند. همچنین رحم او دچار پارگی شدید شده و تاکنون دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و پزشکان ممکن است مجبور شوند رحم او را به طور کامل خارج کنند.
این منبع میگوید پیش از انتقال این پرستار به اتاق عمل، او بارها از پزشکان خواسته اجازه ندهند زنده بماند و گفته اگر از اتاق عمل زنده خارج شود، دست به خودکشی خواهد زد. به گفته شاهد عینی، وضعیت روحی او به قدری وخیم است که در حال حاضر برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود، دستانش به تخت بیمارستان بسته شده و همزمان تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.
شکنجه و تجاوز تا سرحد مرگ
بر اساس این گزارش، پرستار دیگری نیز از میان بازداشتشدگان تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به گفته شاهدان، بخشی از روده این پرستار نیز به شدت آسیب دیده و به او کیسه کلستومی وصل شده است. همچنین به دلیل خونریزی شدید، رحم او به طور کامل خارج شده است.
منابع میگویند خانواده یکی از این پرستاران برای آزادی او مجبور شدهاند مبالغ قابل توجهی به یکی از ماموران اطلاعاتی پرداخت کنند تا برگهای تنظیم شود مبنی بر اینکه این زن به عقد موقت یکی از ماموران درآمده است؛ اقدامی که هدف از آن فراهم کردن زمینه آزادی توصیف شده است. همچنین از این پرستار تعهد گرفته شده که پس از آزادی اعلام کند که مورد آزار و تجاوز از سوی «اغتشاشگران» قرار گرفته است.
بیمارستان رجایی قلب در محدوده ولیعصر است و در ساعات پایانی ۱۸ دی ماه با موجی از مجروحان مواجه شد. حدود ساعت ۹ شب به بعد شمار زیادی از افرادی که در اثر اصابت گلوله جنگی زخمی شده بودند به این بیمارستان منتقل شدند.
مقاومت کادر درمان در برابر دستور ماموران امنیتی
ماموران در پی سرکوب خونین معترضان، به کارکنان بیمارستان رجایی اعلام کردند که از ارائه خدمات درمانی به مجروحان خودداری کنند. با این حال، از میان ۲۷ نفر از پرسنل و پرستاران حاضر در بخش، ۱۴ نفر در برابر این دستور مقاومت و تلاش کردند به مجروحان رسیدگی کنند.
به گفته منابع، در میان این افراد دو پرستار مرد به دلیل اعتراض به وضعیت موجود و ابراز همدردی با مجروحان بازداشت شدند. همچنین گفته میشود از میان ۱۴ نفر کادر درمان، تنها هفت پرستار زن توانستند تا ساعاتی بعد به کار امدادرسانی ادامه دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این هفت پرستار تا حدود ساعت ۱۱ تا ۱۲ شب همچنان مشغول مداوای مجروحان بودند؛ اما در ادامه نیروهای سرکوبگر وارد بیمارستان شدند. این نیروها به سمت برخی از مجروحان شلیک کردند و زمانی که پرستاران و کارکنان بیمارستان نسبت به این اقدام اعتراض کردند، با ضرب و شتم مواجه شده و به طبقه پایین بیمارستان و بخش انباری منتقل شدند.
به گفته شاهدان، در میان این هفت نفر، دو پرستار در برابر چشمان دیگران هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. به کارکنان هشدار داده شد بود که به پیکر آنها دست نزنند و اجساد در همان محل باقی بماند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانوادههای این دو نفر چند روز بعد پیکر آنها را در کهریزک پیدا کردند. همچنین پنج پرستار زن دیگر بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند و خانوادههای آنان برای هفتهها از وضعیتشان بیخبر بودند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه مجموعهای از حملات را علیه مقرهای جمهوری اسلامی در همدان و غرب ایران، انجام داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات چندین مقر کلیدی سپاه پاسداران و بسیج را هدف قرار دادند که برای مدیریت فعالیتهای جاری جمهوری اسلامی و پیشبرد حملات تروریستی علیه دولت اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه مورد استفاده قرار میگرفتند.
در این اطلاعیه تاکید شده است دامنه حملات علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در مناطق غربی و مرکزی ایران در حال گسترش است تا توان فرماندهی و کنترل رژیم را بهطور گسترده و سیستماتیک کاهش دهد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا درخواست پناهندگی دادهاند، در تلاش است تا آنها را وادار به بازگشت به ایران کند.
منابع آگاه یکشنبه ۲۴ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی ابتدا خانوادههای این بازیکنان در ایران را تحت فشار قرار میدهند و سپس جزییات بازداشتها و تهدیدها از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور حضور دارند، به بازیکنان پناهجو در استرالیا منتقل میشود.
طبق اطلاعات رسیده، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران و یکی از ورزشکاران پناهجو، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و سپس جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده است.
پیشتر نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ارسال پیامهایی صوتی از خانواده محدثه زلفی، این بازیکن را تحت فشار قرار داده بودند و در نهایت او را به انصراف از درخواست پناهندگی وادار کردند.
منابع آگاه همچنین گفتند اعلام پناهندگی زهرا سلطهمشکهکار، از اعضای کادر تیم ملی، در استرالیا به درخواست محمدرحمان سالاری، مسئول حراست کاروان تیم ملی، انجام گرفته است. بر پایه اطلاعات رسیده، سالاری تلاش میکند از طریق سلطهمشکهکار، با بازیکنان پناهجو در استرالیا تماس بگیرد.
این اطلاعات نشان میدهد در این تماسها به وثیقههای سنگینی که بازیکنان در ایران گذاشتهاند، اشاره میشود و وضعیت خانوادهها و روابط عاطفی آنان بهعنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیرد تا در نهایت بازیکنان از تصمیمشان برای پناهندگی انصراف دهند.
این روند در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی ماندهاند و قرار است در صورتی که بازیکنان پناهجو در استرالیا از تصمیم خود منصرف شوند، همه اعضای کاروان با هم به ایران بازگردند.