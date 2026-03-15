پایگاه مشترک ایتالیا و آمریکا در کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت
وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد پایگاه مشترک ایتالیا و آمریکا در کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت، در این حمله کسی زخمی نشد.
وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد پایگاه مشترک ایتالیا و آمریکا در کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت، در این حمله کسی زخمی نشد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه مجموعهای از حملات را علیه مقرهای جمهوری اسلامی در همدان و غرب ایران، انجام داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات چندین مقر کلیدی سپاه پاسداران و بسیج را هدف قرار دادند که برای مدیریت فعالیتهای جاری جمهوری اسلامی و پیشبرد حملات تروریستی علیه دولت اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه مورد استفاده قرار میگرفتند.
در این اطلاعیه تاکید شده است دامنه حملات علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در مناطق غربی و مرکزی ایران در حال گسترش است تا توان فرماندهی و کنترل رژیم را بهطور گسترده و سیستماتیک کاهش دهد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی با تهدید خانوادههای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا درخواست پناهندگی دادهاند، در تلاش است تا آنها را وادار به بازگشت به ایران کند.
منابع آگاه یکشنبه ۲۴ اسفند به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی ابتدا خانوادههای این بازیکنان در ایران را تحت فشار قرار میدهند و سپس جزییات بازداشتها و تهدیدها از طریق اعضای تیم ملی که همچنان در کوالالامپور حضور دارند، به بازیکنان پناهجو در استرالیا منتقل میشود.
طبق اطلاعات رسیده، مادر زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران و یکی از ورزشکاران پناهجو، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و سپس جزییات بازجویی و تهدید او از طریق برخی اعضای کاروان تیم ملی در مالزی به این بازیکن منتقل شده است.
پیشتر نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ارسال پیامهایی صوتی از خانواده محدثه زلفی، این بازیکن را تحت فشار قرار داده بودند و در نهایت او را به انصراف از درخواست پناهندگی وادار کردند.
منابع آگاه همچنین گفتند اعلام پناهندگی زهرا سلطهمشکهکار، از اعضای کادر تیم ملی، در استرالیا به درخواست محمدرحمان سالاری، مسئول حراست کاروان تیم ملی، انجام گرفته است. بر پایه اطلاعات رسیده، سالاری تلاش میکند از طریق سلطهمشکهکار، با بازیکنان پناهجو در استرالیا تماس بگیرد.
این اطلاعات نشان میدهد در این تماسها به وثیقههای سنگینی که بازیکنان در ایران گذاشتهاند، اشاره میشود و وضعیت خانوادهها و روابط عاطفی آنان بهعنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیرد تا در نهایت بازیکنان از تصمیمشان برای پناهندگی انصراف دهند.
این روند در حالی ادامه دارد که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران همچنان در مالزی ماندهاند و قرار است در صورتی که بازیکنان پناهجو در استرالیا از تصمیم خود منصرف شوند، همه اعضای کاروان با هم به ایران بازگردند.
ادعای خبرگزاری فارس درباره هک پیامگیر ایراناینترنشنال در تلگرام، کاملا نادرست و بیاساس است.
دیتابیسی که خبرگزاری فارس به آن اشاره کرده، هیچگونه ارتباطی با ایراناینترنشنال ندارد و ادعای مطرحشده درباره هک مدیابات ایراناینترنشنال بهطور کامل رد میشود.
ایراناینترنشنال با اطمینان اعلام میکند که پیامگیر این شبکه در تلگرام، همچون گذشته، راهی امن برای دریافت پیامها، تصاویر، ویدیوها و گزارشهای مخاطبان است.
ایراناینترنشنال اضافه میکند که حفظ امنیت شهروندخبرنگاران و تمامی افرادی که در این شرایط با ایراناینترنشنال در ارتباط هستند، بالاترین اولویت ماست و از همین رو، انتشار چنین ادعاهای نادرستی را تلاشی عامدانه برای ایجاد ترس، بیاعتمادی و جلوگیری از ارسال روایتهای مردمی میدانیم.
با ادامه درگیریها و کشته شدن شماری از نیروهای بسیجی در ایستهای بازرسی، بحثهای گستردهای در رسانههای اجتماعی درباره روند جنگ شکل گرفته است.
برخی کاربران معتقدند تصور اینکه با افزایش هزینههای جنگ، دونالد ترامپ از فشارها عقبنشینی میکند، یک اشتباه محاسباتی است.
همزمان، انتشار تصاویری از استفاده حکومت از غیرنظامیان و کودکان بهعنوان سپر انسانی موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخته است.
سخنگوی ارتش اسرائیل به سیانان گفت که ارتش این کشور «دستکم سه هفته دیگر» به حملات به ایران ادامه خواهد داد.
او گفت: «هزاران هدف دیگر باقی مانده است.»
افی دفرین اضافه کرد: «حتی برای سه هفته پس از آن نیز برنامههای عمیقتری داریم.»