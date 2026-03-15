این موارد همان موضوعاتی است که پیش از این در جریان مذاکرات چند ماه گذشته ایالات متحده با جمهوری اسلامی نیز پیگیری شده بود اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدند در مورد هیچ کدام از این سه محور انعطافی از خود نشان دهند که در نهایت به جنگ فعلی بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی انجامید.

به گفته امانوئل مکرون، تنها از طریق چنین چارچوبی می‌توان صلح و امنیت پایدار را برای کشورهای منطقه تضمین کرد. او در گفت‌وگوی تلفنی با مسعود پزشکیان همچنین بر ضرورت بازگشت سریع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.

مکرون در این تماس از رییس‌ دولت جمهوری اسلامی خواست فوراً به حملاتی که به گفته او از سوی حکومت ایران - چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی - علیه کشورهای منطقه انجام می‌شود پایان دهد. او به‌طور مشخص به فعالیت گروه‌های مورد حمایت تهران در لبنان و عراق اشاره کرد و گفت تشدید از کنترل‌خارج‌شده تنش‌ها می‌تواند منطقه را به سوی بی‌ثباتی گسترده سوق دهد.

رییس‌جمهوری فرانسه همچنین تاکید کرد که فرانسه در چارچوبی کاملاً دفاعی برای حفاظت از منافع خود، شرکای منطقه‌ای و امنیت مسیرهای کشتیرانی اقدام می‌کند و هدف قرار گرفتن این کشور غیرقابل قبول است. او در این تماس خواستار آزادی و بازگشت دو شهروند بازداشت‌شده فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس شد.

در مقابل، بنا بر روایت منتشرشده از سوی ریاست‌دولت جمهوری اسلامی، پزشکیان در این گفت‌وگو تاکید کرده است که ایران در برابر آنچه «متجاوزان» می‌نامد تردیدی برای دفاع از خود ندارد. به گفته او، حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی جزیره خارک و ابوموسی با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است.

روز گذشته مقامات اماراتی این ادعای مطرح شده از سوی حکومت ایران را رد کرده بودند.

پزشکیان همچنین ریشه ناامنی و بی‌ثباتی منطقه را «اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل» دانست و گفت [حکومت] ایران هرگز به دنبال تنش یا درگیری نبوده است. با این حال او تاکید کرد که «ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران» در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور «قاطعانه» عمل خواهند کرد.

این گفت‌وگوی تلفنی در شرایطی انجام شد که جنگ و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری و پیامدهای آن برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

