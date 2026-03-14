جزیره خارک که آمریکا اعلام کرد مواضع نظامی آن را هدف قرار داده، مرکز اصلی صادرات نفت ایران است و حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند. موضوعی که باعث شده حمله به آن از سالها پیش یکی از حساسترین سناریوها برای بازار انرژی و حکومت ایران به شمار برود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ اسفند در شبکههای اجتماعی نوشت ایالات متحده «تمام اهداف نظامی» در خارک را «کاملا نابود کرده» و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همچنان در کشتیرانی در تنگه هرمز اخلال ایجاد کند، زیرساختهای نفتی نیز میتوانند هدف حمله قرار گیرند.
دادههای سامانههای نظارتی تانکر ترکر و کپلر نشان میدهند ایران، که پیش از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند، تولید نفت خود را بالا برده بود، همچنان روزانه بین ۱.۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر میکند.
در همین حال، بازارها بهدقت در پی هر نشانهای از آسیب به شبکه خطوط لوله، پایانهها و مخازن ذخیرهسازی خارک هستند. زیرا حتی یک اختلال محدود هم میتواند فشار بر بازار جهانی نفت را افزایش دهد.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
بر اساس گزارشها و تصاویر منتشرشده از ایران، شهرهای مختلف کشور شنبه ۲۳ اسفند هدف حملات هوایی و موشکی قرار گرفتند.
بر پایه این گزارشها، تا ظهر شنبه، انفجارهایی در شهرهای اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، جهرم، شیراز، کرج و همدان، رخ داده است.
یک منبع مطلع از نیروی هوایی ارتش اسرائیل به ایراناینترنشنال گفت بیش از ۶۰ دستگاه بولدوزر سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.
قرار بود از این بولدوزرها برای بازسازی سایتهای ذخیره موشک جمهوری اسلامی استفاده شود.
منبع مطلع اضافه کرد: «اعضای سپاه پاسداران که مسئول شلیک موشکها هستند، به این سایتها باز میگردند و تلاش خواهند کرد موشکها را شلیک کنند.»
این منبع درباره هدف قرار دادن نیروهای سپاه پاسداران که به تاسیسات موشکی باز میگردند، گفت: «نیروی هوایی اسرائیل به حمله و از میان بردن نیروهایی که تهدیدی برای کشور اسرائیل هستند، ادامه خواهد داد.»
ویدیوهای متعددی از سوی ارتش اسرائیل منتشر شده است که نشان میدهند اپراتورهای پرتاب موشک، در کنار لانچرهای آن، هدف قرار میگیرند.
این منبع در پایان تاکید کرد: «ارتش دفاعی اسرائیل به گسترش ضربات به سایتهای ذخیره و تولید تسلیحات رژیم و به تلاشها برای ممانعت از بازسازی زیرساختهای آن، ادامه خواهد داد.»
شهروندان از ایران گزارش دادند حوالی ظهر شنبه ۲۳ اسفند صدای انفجار در سنندج، مرکز استان کردستان، شنیده شده است.
در شیراز نیز ساعت ۱۲:۱۵ صدای چند انفجار شنیده شد.
همچنین شهروندی از شنیده شدن صدای انفجار در بندر بستانو در استان هرمزگان خبر داد.
ساعت ۱۴:۴۰ نیز صدای چند انفجار در اصفهان شنیده شده است.