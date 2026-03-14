سیامک آرام، تحلیل‌گر سیاسی و مدرس دانشگاه، گفت نیروی سرکوبی که برای محافظت از خود زیر معابر و پل‌ها پنهان می‌شود، به توان ایجاد رعب و وحشتش لطمه وارد شده است.

در روزهای اخیر، حملات به ایست‌های بازرسی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تشدید شده است. بر اساس گزارش‌ها، چندین تن از نیروهای سرکوب در این حملات کشته شدند.



