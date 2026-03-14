وزارت خارجه جمهوری اسلامی: حکومت تا هر زمان که لازم باشد از خود «دفاع» میکند
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری شینهوا گفت که حکومت ایران تا هر زمان لازم باشد از خود «دفاع» میکند.
سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه، گفت نیروی سرکوبی که برای محافظت از خود زیر معابر و پلها پنهان میشود، به توان ایجاد رعب و وحشتش لطمه وارد شده است.
در روزهای اخیر، حملات به ایستهای بازرسی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تشدید شده است. بر اساس گزارشها، چندین تن از نیروهای سرکوب در این حملات کشته شدند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با درخواست فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای اعزام بخشی از نیروهایش همراه با یگان اعزامی تفنگداران دریایی موافقت کرده است.
وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد یک پهپاد را در منطقه الشرقیه رهگیری و منهدم کرده است.
در پی حملات پهپادی جمهوری اسلامی به این کشور، جمعه ۲۲ اسفند وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد حدود ۵۰ پهپاد را که وارد حریم هوایی این کشور شده و بهسوی استانهای شرقی و مرکزی در حرکت بودند رهگیری و منهدم کرده است.
خبرگزاری فارس در گزارشی حمله گسترده آمریکا به اهداف نظامی در جزیره خارک را تایید کرد و نوشت صدای بیش از ۱۵ انفجار در این جزیره شنیده شده است.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، گفت بر اساس پیشینه دونالد ترامپ خودداری او از حمله به تاسیسات نفتی تنها یک معنا دارد و آن هشداری به جمهوری اسلامی برای دست برداشتن از ایجاد اختلال در تنگه هرمز است.
گروه حماس، شنبه ۲۳ اسفند از جمهوری اسلامی خواست از هدف قرار دادن کشورهای همسایه خودداری کند و در عین حال بر حق حکومت ایران برای دفاع از خود در برابر اسرائیل و آمریکا «با همه ابزارهای موجود و مطابق با هنجارها و قوانین بینالمللی» تاکید کرد.
در بیانیه حماس آمده است: «در حالی که بر حق جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به این تجاوز با همه ابزارهای موجود و مطابق با هنجارها و قوانین بینالمللی تاکید میکنیم، از برادران در ایران میخواهیم از هدف قرار دادن کشورهای همسایه خودداری کنند.»