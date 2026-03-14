سنتکام: تضعیف توانایی نظامی ایران ادامه دارد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدیویی از حملات نیروهای آمریکایی به نیروهای جمهوری اسلامی، نوشت: نیروهای آمریکایی همچنان به تضعیف توانایی نظامی ایران ادامه میدهند.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد هیچ ابتکار جدی برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود ندارد.
با این حال، هاکان فیدان اشاره کرد جمهوری اسلامی برای «گفتوگوهای پشتپرده» آماده است.
او گفت تهران در آخرین مذاکرات، از بحث درباره برنامه موشکی و گروههای شبهنظامی نیابتی خود امتناع کرد.
تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، اعلام کرد که سه عضو دیگر تیم فوتبال زنان ایران که ویزای بشردوستانه برای اقامت در استرالیا را پذیرفته بودند، تصمیم به بازگشت به وطن خود گرفتهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره کرد در حال حاضر، سه نفر از هفت عضو اولیه تیم فوتبال زنان در استرالیا باقی میمانند.
بورک در بیانیهای گفت: «شنبه شب، سه عضو تیم فوتبال زنان ایران تصمیم گرفتند به بقیه اعضای تیم در سفر بازگشت به ایران بپیوندند.»
او افزود: «پس از اینکه آنها به مقامات استرالیایی گفتند که این تصمیم را گرفتهاند، به بازیکنان فرصت بیشتری داده شد تا در مورد گزینههای خود صحبت کنند.»
پیشتر دادستانی جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه و تهدید غیرمستقیم بازیکنان از طریق خانوادههایشان، اعلام کرده بود: «برای صلاح خانوادههای خود به ایران بازگردید.»
در ابتدا، شش بازیکن و یک عضو کادر پشتیبانی از فهرست ۲۶ نفره تیم، ویزای بشردوستانه برای اقامت در استرالیا را پذیرفته بودند.
وزارت دفاع عربستان سعودی گزارش داد که دفاع هوایی این کشور شش موشک بالستیک را سرنگون کرده است.
پیشتر وزارت دفاع عربستان سعودی از رهگیری و انهدام ۱۷ پهپاد خبر داده بود.
به گفته این وزارتخانه، اکثر این پهپادها به سوی استان شرقی، منطقهای کمجمعیت که برخی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی در آن قرار دارد، در حرکت بودند.
وزارت دفاع عربستان سعودی روز قبل از رهگیری و انهدام ۶۵ پهپاد خبر داده بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو عضو یک گروه شبهنظامی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق نوشت که حمله پهپادی و آتشسوزی در پالایشگاه لاناز در نزدیکی شهر اربیل، دراقلیم کردستان عراق، در اواخر روز شنبه رخ داد.
در همین حال، یک مقام دولت اقلیم کردستان عراق گفت عملیات در این پالایشگاه پس از حمله پهپادی به حالت تعلیق درآمد.
آسوشیتدپرس اشاره کرد که هیچ گزارشی در مورد تلفات یا خسارات منتشر نشده است.
در این حال، خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نظامی جمهوری اسلامی نوشت که حمله پهپادی به پالایشگاه لاناز «توسط ایران یا گروههای مقاومت انجام نشده است.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفت که روسیه پهپاد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است و این موضوع نشان میدهد که روسیه در جنگ، کمکهای بیشتری نسبت به آنچه پیشتر گزارش شده بود، ارائه میدهد.
زلنسکی در مصاحبهای که قرار است یکشنبه پخش شود، به شبکه خبری سیانان گفت که روسیه اطلاعات را با ایران به اشتراک میگذارد.
سیبیاس پیش از این به نقل از منابعی نوشته بود که مسکو در طول جنگ، اطلاعات مربوط به مواضع ایالات متحده در خاورمیانه را در اختیار ایران قرار میدهد.
در این ارتباط، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبری اماس ناو، در پاسخ به پرسشی در مورد همکاری اطلاعاتی روسیه و چین با تهران گفت: «روسیه و چین شرکای راهبردی ما هستند و در گذشته نیز همکاری نزدیکی با آنها داشتهایم و این همکاری همچنان ادامه دارد؛ از جمله همکاری نظامی.»
او همچنین گفت: «وارد جزئیات آن نمیشوم، اما میتوانم بگویم که ما با این دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی همکاری خوبی داریم.»