دستکم ۲۰ انفجار در سیرجان گزارش شد
شهروندان سیرجانی، صبح شنبه ۲۳ اسفند، از دستکم ۲۰ انفجار در این شهر استان کرمان خبر دادند.
رسانههای رسمی از انفجارهای شدید و پیدرپی در تبریز خبر دادند. بر اساس روایت شاهدان عینی، از صبح شنبه ۲۳ اسفند چندین بار خانهها در تبریز لرزید و ساکنان لرزشهایی شبیه زلزله را احساس کردند. به گفته شاهدان، ساعت ۸:۴۱ نیز چندین صدای انفجار در نقاطی از شهر شنیده شد.
بر اساس این گزارشها ۷ تا ۸ انفجار در تبریز رخ داد و کارخانه ایدم، کارخانه فولاد آخولا و شرکت بلبرینگسازی هدف قرار گرفتند. به گفته آنان، موج انفجارها شدید بوده است.
پیشتر ارتش اسرائیل برای ناحیه صنعتی غرب تبریز هشدار تخلیه صادر کرده بود.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نوشت همه کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک در سلامت کامل هستند و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده است.
بامداد شنبه ۲۳ اسفند، مقر نیروهای نظامی در جزیره خارک از سوی آمریکا هدف قرار گرفت.
این جزیره استراتژیک، مبداء صادرات نفت جمهوری اسلامی بهشمار میرود. بخش کوچکی از آن محل سکونت شهروندان بومی است، باقی جزیره محل استقرار نیروهای نظامی و کارکنان صنعت نفت است.
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای بیش از ۱۵ انفجار در نقاط مختلف این جزیره خبر داده بودند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از حمله به منطقه صنایع الکترونیک شیراز (صاایران) در شامگاه جمعه ۲۲ اسفند خبر داد.
این منطقه متعلق به صنایع دفاع جمهوری اسلامی است که در حملات اخیر، بارها مورد حمله قرار گرفته است.
صاایران شیراز، از جمله اولین اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه نیز بهشمار میرود.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال برخاستن دود از نقاط مختلف تهران در پی حملات آمریکا و اسرائیل در شامگاه جمعه ۲۲ اسفند را نشان میدهد.
بر اساس گزارشهای جمعه ۲۲ اسفند، صدای انفجار در غرب، شرق، مرکز و جنوب تهران شنیده شده است. رسانههای ایران اعلام کردند صدای انفجار در مناطقی از جمله مرزداران، پاسداران، میدان آزادی، نوبنیاد، ستارخان و نواب شنیده شده است. همچنین گزارشهایی از وقوع حمله پهپادی در محدوده ستارخان و نواب منتشر شده است.
سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه، گفت نیروی سرکوبی که برای محافظت از خود زیر معابر و پلها پنهان میشود، به توان ایجاد رعب و وحشتش لطمه وارد شده است.
در روزهای اخیر، حملات به ایستهای بازرسی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی تشدید شده است. بر اساس گزارشها، چندین تن از نیروهای سرکوب در این حملات کشته شدند.