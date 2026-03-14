مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل در پستی که در حساب ایکس خود منتشر کرد، به سابقه دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا اشاره کرد و نوشت: «رژیم اسلامی افراطی [جمهوری اسلامی]، دوره حکومت خود را با حمله به سفارت آمریکا در تهران آغاز کرد و ۵۲ دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفت و ۴۴۴ روز در اسارت نگه داشت.»

او به کشته شدن آمریکایی‌ها در حملات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «پیام جمهوری اسلامی هرگز تغییر نکرده است؛ همواره "مرگ بر آمریکا" بوده است. آمریکایی‌ها ساده‌لوح هستند اگر بگویند این عملیات جنگ اسرائیل است و ربطی به آمریکا ندارد. این ماجرا همیشه درباره آمریکا بوده است.»

او همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، نوشت رهبری جمهوری اسلامی پیام آن حملات را به‌درستی درک نکرد و به نظر می‌رسد نسبت به این پیام بدیهی بی‌اعتنا بوده است.

او در پایان تاکید کرد: «آمریکا و اسرائیل بی‌دفاع نخواهند ایستاد تا جمهوری اسلامی سلاحی بسازد که هدف از ساخت آن تنها اجرای تهدیدی است که ۴۷ سال است تکرار می‌کند.»