توقف برخی از بارگیریهای نفتی امارات در پی حملات جمهوری اسلامی
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد برخی عملیات بارگیری نفت در بندر فجیره امارات متحده عربی، پس از حمله پهپادی و وقوع آتشسوزی در بامداد شنبه متوقف شده است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، از سران کشورهای مسلمان منطقه خواست به جمهوری اسلامی اعتماد کنند و برای اتحاد جهان اسلام علیه آمریکا و اسرائیل متحد شوند.
این درخواست درحالیمطرح شده است، که کشورهای مسلمان منطقه، در حال رهگیری و انهدام پهپادها و موشکهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی هستند. از آغاز درگیریهای اخیر، تمام کشورهای عربی و مسلمان منطقه، دستکم یکبار از سوی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شدند.
حتی عمان و قطر، از کشورهایی که تلاش زیادی برای میانجیگری در پرونده هستهای جمهوری اسلامی داشتند نیز از جمله اهداف بودند.
ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی شنبه ۲۳ اسفند، همزمان با برگزاری رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی، بیش از ۱۰ موشک بالستیک را به سمت دریا شلیک کرده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که واشینگتن برای باز کردن مسیر گفتوگو با پیونگیانگ تلاش میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گارد ساحلی ژاپن نیز اعلام کرد شیئی را شناسایی کرده که احتمال میرود یک موشک بالستیک بوده و در دریا سقوط کرده باشد.
شبکه اناچکی ژاپن به نقل از منابع نظامی گزارش داد این موشک ظاهرا خارج از منطقه انحصاری اقتصادی این کشور فرود آمده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این موشکها حدود ساعت ۱۳:۲۰ به وقت محلی، از منطقهای نزدیک پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، به سمت دریا در سواحل شرقی این کشور شلیک شدند.
ادامه برنامه موشکی پیونگیانگ
کره شمالی در بیش از ۲۰ سال گذشته طیف گستردهای از موشکهای بالستیک و کروز را آزمایش کرده است. اقدامی که بخشی از تلاش این کشور برای توسعه توانایی حمل سلاح هستهای به شمار میرود.
گمان میرود پیونگیانگ موفق به ساخت سلاح هستهای نیز شده باشد.
به همین دلیل، این کشور از سال ۲۰۰۶ تاکنون با چندین دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل روبهرو بوده است.
با این حال، پیونگیانگ با وجود فشارهایی که این تحریمها بر تجارت، اقتصاد و بخش دفاعیاش وارد کردهاند، همچنان از برنامههای نظامی خود عقبنشینی نکرده است.
رزمایش مشترک و تلاش برای مذاکره
آمریکا و کره جنوبی این هفته رزمایش سالانه و گسترده خود را در خاک کره جنوبی آغاز کردند.
دو کشور میگویند این رزمایشها «ماهیتی صرفا دفاعی» دارد و با هدف سنجش آمادگی در برابر تهدیدهای نظامی کره شمالی برگزار میشود.
۲۳ اسفند، صدها نیروی آمریکا و کره جنوبی، با استفاده از تجهیزاتی از جمله تانک و خودروهای زرهی رزمی، در رزمایش عبور از رودخانه شرکت کردند و فرماندهی نیروهای مشترک دو کشور نیز بر این تمرین نظارت داشت.
آمریکا در حال حاضر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی و یگانهایی از جنگندهها را در کره جنوبی مستقر کرده است.
کره شمالی بارها این رزمایشها را محکوم کرده و آنها را «تمرین مقدماتی» برای حمله نظامی متحدان علیه خود خوانده است.
در همین حال، کیم مین-سوک، نخستوزیر کره جنوبی، ۲۱ اسفند در واشینگتن با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دیدار کرد تا درباره راههای ازسرگیری گفتوگو با کره شمالی رایزنی کند.
به گفته او، ترامپ مشتاق است از هر فرصتی برای گفتوگو با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، استفاده کند.
رسانههای رسمی از انفجارهای شدید و پیدرپی در تبریز خبر دادند. بر اساس روایت شاهدان عینی، از صبح شنبه ۲۳ اسفند چندین بار خانهها در تبریز لرزید و ساکنان لرزشهایی شبیه زلزله را احساس کردند. به گفته شاهدان، ساعت ۸:۴۱ نیز چندین صدای انفجار در نقاطی از شهر شنیده شد.
بر اساس این گزارشها ۷ تا ۸ انفجار در تبریز رخ داد و کارخانه ایدم، کارخانه فولاد آخولا و شرکت بلبرینگسازی هدف قرار گرفتند. به گفته آنان، موج انفجارها شدید بوده است.
پیشتر ارتش اسرائیل برای ناحیه صنعتی غرب تبریز هشدار تخلیه صادر کرده بود.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نوشت همه کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک در سلامت کامل هستند و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده است.
بامداد شنبه ۲۳ اسفند، مقر نیروهای نظامی در جزیره خارک از سوی آمریکا هدف قرار گرفت.
این جزیره استراتژیک، مبداء صادرات نفت جمهوری اسلامی بهشمار میرود. بخش کوچکی از آن محل سکونت شهروندان بومی است، باقی جزیره محل استقرار نیروهای نظامی و کارکنان صنعت نفت است.
رسانههای ایران از شنیده شدن صدای بیش از ۱۵ انفجار در نقاط مختلف این جزیره خبر داده بودند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از حمله به منطقه صنایع الکترونیک شیراز (صاایران) در شامگاه جمعه ۲۲ اسفند خبر داد.
این منطقه متعلق به صنایع دفاع جمهوری اسلامی است که در حملات اخیر، بارها مورد حمله قرار گرفته است.
صاایران شیراز، از جمله اولین اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه نیز بهشمار میرود.