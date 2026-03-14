به گزارش خبرگزاری رویترز، گارد ساحلی ژاپن نیز اعلام کرد شیئی را شناسایی کرده که احتمال می‌رود یک موشک بالستیک بوده و در دریا سقوط کرده باشد.

شبکه ان‌اچ‌کی ژاپن به نقل از منابع نظامی گزارش داد این موشک ظاهرا خارج از منطقه انحصاری اقتصادی این کشور فرود آمده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد این موشک‌ها حدود ساعت ۱۳:۲۰ به وقت محلی، از منطقه‌ای نزدیک پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی، به سمت دریا در سواحل شرقی این کشور شلیک شدند.

ادامه برنامه موشکی پیونگ‌یانگ

کره شمالی در بیش از ۲۰ سال گذشته طیف گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک و کروز را آزمایش کرده است. اقدامی که بخشی از تلاش این کشور برای توسعه توانایی حمل سلاح هسته‌ای به شمار می‌رود.

گمان می‌رود پیونگ‌یانگ موفق به ساخت سلاح هسته‌ای نیز شده باشد.

به همین دلیل، این کشور از سال ۲۰۰۶ تاکنون با چندین دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل روبه‌رو بوده است.

با این حال، پیونگ‌یانگ با وجود فشارهایی که این تحریم‌ها بر تجارت، اقتصاد و بخش دفاعی‌اش وارد کرده‌اند، همچنان از برنامه‌های نظامی خود عقب‌نشینی نکرده است.

رزمایش مشترک و تلاش برای مذاکره

آمریکا و کره جنوبی این هفته رزمایش سالانه و گسترده خود را در خاک کره جنوبی آغاز کردند.

دو کشور می‌گویند این رزمایش‌ها «ماهیتی صرفا دفاعی» دارد و با هدف سنجش آمادگی در برابر تهدیدهای نظامی کره شمالی برگزار می‌شود.

۲۳ اسفند، صدها نیروی آمریکا و کره جنوبی، با استفاده از تجهیزاتی از جمله تانک و خودروهای زرهی رزمی، در رزمایش عبور از رودخانه شرکت کردند و فرماندهی نیروهای مشترک دو کشور نیز بر این تمرین نظارت داشت.

آمریکا در حال حاضر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی و یگان‌هایی از جنگنده‌ها را در کره جنوبی مستقر کرده است.

کره شمالی بارها این رزمایش‌ها را محکوم کرده و آن‌ها را «تمرین مقدماتی» برای حمله نظامی متحدان علیه خود خوانده است.

در همین حال، کیم مین-سوک، نخست‌وزیر کره جنوبی، ۲۱ اسفند در واشینگتن با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار کرد تا درباره راه‌های از‌سرگیری گفت‌وگو با کره شمالی رایزنی کند.

به گفته او، ترامپ مشتاق است از هر فرصتی برای گفت‌وگو با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، استفاده کند.